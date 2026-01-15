Reportan muerte de la supuesta hija secreta de Freddie Mercury

Este jueves se revelo que Bibi, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury, ha muerto a los 48 años.

El deceso de la mujer fue confirmado por su esposo, Thomas, quien compartió una declaración al respecto a Daily Mail.

En el documento, la famila mencionó que la mujer falleció "en paz tras una larga batalla contra el cordoma, un cáncer espinal poco común" y que dejó "dos hijos de nueve y siete años".

Además, el hombre añadió que Bibi ahora está "con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos", y que sus cenizas fueron esparcidas en los Alpes.

La existencia de Bibi se dio a conocer públicamente en 2025, tras la publicación del libro "Love, Freddie", de la biógrafa Lesley-Ann Jones, donde se sostiene que Mercury habría tenido una hija fruto de una relación extramatrimonial en 1976, cuya identidad se mantuvo en reserva durante décadas.

Según el libro, la mujer habría sido criada fuera del ojo público y solo un círculo cercano del cantante conocía su existencia. Hasta ahora, ni los herederos oficiales de Freddie Mercury ni los miembros de Queen se han referido públicamente a estas afirmaciones.