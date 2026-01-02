Richard Smallwood, influyente voz del gospel, muere a los 77 años

El músico estadounidense Richard Smallwood, destacado cantante y compositor de gospel y ocho veces nominado a los Premios Grammy, falleció a los 77 años, dejando un legado que marcó profundamente la música religiosa contemporánea en Estados Unidos y trascendió al ámbito popular.

El artista murió el pasado martes debido a complicaciones derivadas de una enfermedad renal, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación y enfermería en Sandy Spring, Maryland, informó su representante Bill Carpenter en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Carpenter destacó que la música fue un pilar fundamental en su vida: "Richard estaba muy dedicado a la música, y eso fue lo que lo mantuvo vivo todos estos años", afirmó. "Hacer música que hiciera sentir a la gente es lo que le motivó a seguir respirando, a seguir adelante y a seguir viviendo", agregó el mánager.

Nacido el 30 de noviembre de 1948 en Atlanta, Smallwood mostró talento musical desde la infancia y desarrolló una sólida formación académica en la Universidad Howard, donde fue pionero del gospel universitario.

Tras enseñar música en la Universidad de Maryland, fundó en 1977 los Richard Smallwood Singers y más tarde el coro Vision, con el que impulsó himnos del género como "Total Praise".

A lo largo de su trayectoria, las composiciones de Smallwood fueron interpretadas por artistas de renombre como Whitney Houston, Stevie Wonder, Destiny's Child y Boyz II Men. Houston llevó una de sus obras al cine con el tema "I Love the Lord", incluido en la película "The Preacher's Wife" (1996), de acuerdo con su biografía en el Salón de la Fama de la Música Gospel.