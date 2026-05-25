"See U in Hell": Papa Roach abraza el espíritu de los 2000 con su regreso

El cuarteto californiano Papa Roach está de regreso con su nuevo tema "See U in Hell", junto al rapero Hanumankind y en colaboración con la serie animada "Devil May Cry".

La canción pertenece a la segunda temporada de la adaptación del videojuego de Capcom, que acaba de estrenarse en Netflix, con la banda abrazando en el espíritu nu metal de los 2000 en este tema que simboliza el choque entre los hermanos "Dante" y "Vergil", los hijos de "Sparda".

"Queríamos contar la historia de estos dos hermanos: el dolor, la ira, el resentimiento, la frustración, la lucha, la guerra entre ellos. Cuando no eres capaz de perdonar, eso no hace más que convertir tu vida en un infierno. Es una historia importante. Creo que, en cierto modo, es una lección. No guardes esos resentimientos. No guardes rencor. Te hunden", explicó el frontman Jacoby Shaddix en conversación con Rolling Stones India.

"Tomando inspiración no solo de los videojuegos, también del manga homónimo e historias complementarias, la serie 'Devil May Cry' resulta un viaje atractivamente imperfecto que abraza el alma de una época y la explora desde una mirada moderna, sin importarle a quién pueda molestarle", señalamos en nuestra reseña de SuperGeek de Cooperativa.

La serie animada volvió a contar con la dirección creativa de Adi Shankar ("Castlevania"), siendo producida por el estudio de animación surcoreano Studio Mir ("X-Men '97").

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