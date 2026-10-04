Shakira invitó a Dua Lipa a cantar "Antología" en Madrid

Este sábado la cantante Shakira sorprendió a sus fans e invitó a la británica Dua Lipa a cantar uno de sus clásicos durante un concierto en Madrid.

En el marco de sus 11 shows en la capital española, la colombiana ya había convidado al escenario a otros artistas como Laura Pausini, Alejandro Sanz y Manuel Turizo.

Sin embargo en su última actuación decidió llevar a Dua Lipa para una versión acústica de "Antología", el tema que la británica había interpretado durante su paso por Colombia con su última gira.

Shakira aún tiene presentaciones agendadas en Madrid para este 4, 9, 10 y 11 de octubre.