La actriz chilena Mariana di Girolamo se instaló con mayor fuerza en la carrera por el Oscar, con el prestigioso medio estadounidense The Hollywood Reporter nombrando a la intérprete nacional como una seria candidata a los Premios de la Academia gracias a su actuación en "Caballo Salvaje Nueve" ("Wild Horse Nine").

En su más reciente reporte de proyecciones en la temporada de premios, di Girolamo asoma como una de las "mayores amenazas" para las intérpretes favoritas en la categoría de mejor actriz secundaria.

Las favoritas, hasta ahora, son Amanda Seyfried por "You Can See Everything" (A24), Anne Hathaway por "La Odisea" (Universal), Sandra Hüller por "Project Hail Mary" (Amazon/MGM) y Penélope Cruz por partida doble, gracias a sus actuaciones en "La Invitación" (A24) y "La Bola Negra" (Netflix).

La chilena podría arrebatarle la nominación a una de las favoritas, encontrándose en el listado de las "mayores amenazas" por debajo de Samantha Morton por "La Odisea" (Universal), Olivia Colman y Billie Piper, ambas por "Elsinore" (Focus); y está por sobre Kate O'Flynn por "Tender Loving Care" (Bleecker Street).

Mariana di Girolamo entre las "grandes amenazas" para las favoritas como mejor actriz secundaria, según THR.

El próximo 7 de diciembre la carrera por el Oscar entra en tierra derecha al conocerse las nominaciones a los Globos de Oro, misma jornada en la que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas iniciará la definición de las listas cortas en 12 de sus categorías.

Di Girolamo ha recibido aplausos a nivel internacional gracias a su actuación en la película dirigida por Martin McDonagh ("Tres Anuncios por un Crimen"), siendo reconocida por la revista especializada Variety entre los "10 actores a seguir" del 2026.