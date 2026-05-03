Shakira, la primera latina en hacer historia en Copacabana con 2 millones de personas

Shakira arrasó este sábado en Río de Janeiro con el megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, donde se catapultó como la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.

La colombiana reunió dos millones de fanáticos, según datos de la alcaldía de Río, que corearon con la diva a viva voz y durante más de dos horas un repertorio cargado de los éxitos que han disfrutado varias generaciones en los últimos treinta años.

Tras abrir con 'La fuerte' el público se desbordó de alegría al escuchar un mix de 'Estoy Aquí' -uno de sus primeros número uno en listas- y escuchar el saludo en perfecto portugués de su diva.

Shakira dedicó el concierto a las mujeres, de quienes resaltó la fuerza y su resiliencia y recordó que si solas pueden verse vulnerables, juntas "somos invencibles".

Anitta, la primera invitada, apareció hacia la mitad del espectáculo para interpretar 'Choka Choka' a dueto con la diva colombiana, el tema recientemente lanzado por las artistas, y con el que el público bailó sin parar.

Le siguieron los hermanos Caetano Veloso y María Betania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB), con los que Shakira interpretó 'O leaozinho', un clásico del cantautor con el que trasladó al público a su infancia, y 'O que é, o que é', una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y que la diva interpretó con la cantante bahiana.

La ronda terminó con Ivette Sangalo, una vieja conocida de la colombiana con la que cantó 'Um pais tropical', canción que ya habían interpretado juntas en 2011, en Rock in Río.

El público alcanzado por Shakira superó al de Madonna, que en 2024 reunió en esta misma playa a 1,5 millones de asistentes, y casi alcanza al de Lady Gaga, que el año pasado congregó en Copacabana a 2,1 millones de espectadores.