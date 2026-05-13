¡Buen día, campistas! "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers confirmó estreno

El regreso de "Camp Rock", una de las películas originales más populares de Disney, será en agosto, reuniendo a los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas nuevamente como Connect 3 en el campamento musical.

Los Jonas Brothers protagonizarán la tercera entrega que se estrenará en el streaming Disney+ y en el canal Disney Channel, retomando sus roles de "Shane" (Joe), "Nate" (Nick) y "Jason Gray" (Kevin), y reuniéndose con Maria Canals-Barrera como "Connie Torres".

Eso sí, Demi Lovato, protagonista de las dos entregas anteriores, no aparecerá en pantalla como "Mitchie Torres", aunque será productora ejecutiva.

La trama girará en torno a Connect 3 -grupo ficticio conformado por los "Gray"-, quienes vuelven al campamento para descubrir a la próxima gran promesa de la música, luego de perder a los teloneros de una importante gira de reunión.

Por ello, los campistas competirán por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, aumentando la tensión y poniendo las amistades a prueba.

Al elenco se suman nuevos campistas, como a la audaz y decidida "Sage" (Liamani Segura) y su hermano "Desi" (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo "Rosie" (Lumi Pollack), el baterista "Cliff" (Casey Trotter), la reina de las coreografías "Callie" (Brooklynn Pitts), la intimidante influencer "Madison" (Ava Jean) y el chico malo del campamento "Fletch" (Malachi Barton).