¡Buen día, campistas! "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers confirmó estreno
Joe, Nick y Kevin protagonizan la tercera película, mientras que Demi Lovato será productora ejecutiva.
La primera película de 2008 se transformó en un éxito para Disney.
Joe, Nick y Kevin protagonizan la tercera película, mientras que Demi Lovato será productora ejecutiva.
La primera película de 2008 se transformó en un éxito para Disney.
El regreso de "Camp Rock", una de las películas originales más populares de Disney, será en agosto, reuniendo a los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas nuevamente como Connect 3 en el campamento musical.
Los Jonas Brothers protagonizarán la tercera entrega que se estrenará en el streaming Disney+ y en el canal Disney Channel, retomando sus roles de "Shane" (Joe), "Nate" (Nick) y "Jason Gray" (Kevin), y reuniéndose con Maria Canals-Barrera como "Connie Torres".
Eso sí, Demi Lovato, protagonista de las dos entregas anteriores, no aparecerá en pantalla como "Mitchie Torres", aunque será productora ejecutiva.
La trama girará en torno a Connect 3 -grupo ficticio conformado por los "Gray"-, quienes vuelven al campamento para descubrir a la próxima gran promesa de la música, luego de perder a los teloneros de una importante gira de reunión.
Por ello, los campistas competirán por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, aumentando la tensión y poniendo las amistades a prueba.
Al elenco se suman nuevos campistas, como a la audaz y decidida "Sage" (Liamani Segura) y su hermano "Desi" (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo "Rosie" (Lumi Pollack), el baterista "Cliff" (Casey Trotter), la reina de las coreografías "Callie" (Brooklynn Pitts), la intimidante influencer "Madison" (Ava Jean) y el chico malo del campamento "Fletch" (Malachi Barton).