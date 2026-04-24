A un día del festival: Doyle canceló su presentación en Rockout

Este sábado se realizará en el Estadio Santa Laura el Festival Rockout, heredero de Maquinaria, pero con una importante baja, pues la banda Doyle, liderada por Doyle Wolfgang von Frankenstein, canceló su presentación un día antes del evento.

A través de sus redes sociales, el grupo liderado por el histórico guitarrista de Misfits informó de la cancelación de todas sus presentaciones en México y en Sudamérica, lamentando lo sucedido y asegurando que hicieron "todo lo posible para que estos conciertos se llevaran a cabo y estábamos totalmente comprometidos a venir".

"Teníamos los vuelos reservados para los ensayos de esta semana y teníamos muchas ganas de volver a tocar para todos ustedes", señalaron en el texto, explicando que "varios requisitos contractuales y de producción no se han cumplido en los plazos acordados. Aunque se ampliaron dichos plazos y se concedió más tiempo, estas condiciones seguían sin cumplirse el martes, día en que teníamos previsto partir para los ensayos".

Con los shows a nada de su realización y sin haberse solucionado situaciones clave, la banda tomó la decisión de cancelar sus presentaciones al no confiar en "las nuevas garantías que se nos han dado".

Pese a estar "profundamente decepcionados" con lo ocurrido, Doyle prometió que volverán a Chile al haber acordado una actuación en una fecha posterior.

De esta manera, Rockout pierde a una de las cabezas de cartel, que está encabezado por Bad Religion, 2 Minutos y Evaristo Páramos, otrora vocalista de la banda punk española La Polla Records; mientras que desde la productora Transistor -hasta el cierre de esta nota- no se han pronunciado respecto a la cancelación de Doyle.

Nacido como "heredero" del festival Maquinaria, Rockout tuvo una primera edición en 2014, con bandas como Devo, Primus o Melvins. Luego, la versión 2016 consignó shows como Rammstein, The Offspring y Dead Kennedys. Sin embargo, en 2017 el evento fue cancelado por problemas de baja de entradas, con un cartel que incluía a Opeth, Bad Religion y Divididos, entre otros.