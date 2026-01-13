Vocalista de La Polla Records revela regreso del festival Rockout

El festival Rockout tendrá una nueva versión este año 2026, durante abril, en un escenario a confirmar, según reveló en redes sociales el primer artista confirmado: Evaristo Páramos, otrora vocalista de la banda punk española La Polla Records.

"Será la oportunidad de ver este proyecto, haciendo un repaso por toda la trayectoria de Evaristo en La Polla Records, The Kagas, The Meas, Gatillazo, y su último trabajo con Tropa do Carallo, un repertorio con clásicos y canciones que no podían quedar en el olvido", dice la publicación.

La fecha dada a conocer por los hispanos es el 25 de abril, pero solamente se menciona Santiago de Chile, sin un lugar determinado.

En 2025, Páramos realizó dos shows en el Teatro Caupolicán, con gran éxito en asistencia.

Nacido como "heredero" del festival Maquinaria, Rockout tuvo una primera edición en 2014, con bandas como Devo, Primus o Melvins. Luego, la versión 2016 consignó shows como Rammstein, The Offspring y Dead Kennedys. Sin embargo, en 2017 el evento fue cancelado por problemas de baja de entradas, con un cartel que incluía a Opeth, Bad Religion y Divididos, entre otros.