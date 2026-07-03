Akriila presentará su nuevo disco con único concierto: Fecha, recinto y entradas

La cantante Akriila anunció este viernes la realización de un show único para la presentación en vivo de su segundo álbum, titulado "lucy miró al mundo y notó que está girando".

El nuevo disco, que "promete un sonido digital de vanguardia que fusiona su característico rap con el alt-pop e hyperpop", se podrá escuchar por primera vez en público el próximo 12 de diciembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, en Santiago, junto a los éxitos de su repertorio.

Tras la consagración internacional de "Epistolares", lanzado en 2024, la artista ya liberó los primeros sencillos de su último álbum de estudio, "suave", junto a Jane Remover, y "Roger".

La artista también iniciará su primera gira por EE.UU. el próximo 7 de julio, con ocho fechas -alguna ya agotadas- hasta el 17 de julio en ciudades como Chicago, Los Ángeles y San Francisco; para luego embarcarse en el tour de su nuevo álbum por Europa y Latinoamérica.

Venta de entradas

La preventa de entradas comenzará este lunes 6 de julio, desde las 12:00 horas, a través del sistema Ticketmaster para afiliados a la caja de compensación auspiciadora.

Mientras que la venta general comenzará el martes 7 de julio, también al mediodía.

Los precios de las entradas están en $36.800, cargo incluido y sin el descuento, en todas las ubicaciones.