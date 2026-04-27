Alcalde de Independencia lamentó incidentes en Rockout

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, manifestó su rechazo a los incidentes que se registraron este fin de semana en las afueras del Estadio Santa Laura, donde se realizó una nueva versión del Festival Rockout.

"Los incidentes en las afueras del Santa Laura confirman que una vez más no se cumplieron los requisitos mínimos de seguridad", aseguró en jefe comunal en sus redes sociales.

Durante la jornada del sábado, se registraron incidentes en las afueras del recinto deportivo cuando, según los asistentes, un grupo de personas intentó ingresar sin pagar. Esto obligó a la intervención de Carabineros con carros lanzaguas y lanzagases, dispersando a los sujetos que protagonizaron los disturbios y afectando también a quienes esperaban entrar al festival.

"Para peor", lamentó Iglesia, "los municipios tenemos las manos atadas para evitar que eventos de alto riesgo perturben la vida de los vecinos".

El evento, heredero de Maquinaria y a cargo de la productora Transistor, tuvo como cabezas de cartel a la banda estadounidense Bad Religion y a Evaristo Páramos, otrora vocalista de la banda punk española La Polla Records.