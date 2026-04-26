La encendida presentación de Bad Religion en el Festival Rockout
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La encendida presentación de Bad Religion en el Festival Rockout
La banda estadounidense Bad Religion tuvo un sólido regreso a Chile en su paso por el Festival Rockout este sábado, donde los californianos de "American Jesus" demostraron que son toda una institución del punk rock americano al encender los ánimos en el Estadio Santa Laura.
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