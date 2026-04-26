Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.1°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La encendida presentación de Bad Religion en el Festival Rockout

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La banda estadounidense Bad Religion tuvo un sólido regreso a Chile en su paso por el Festival Rockout este sábado, donde los californianos de "American Jesus" demostraron que son toda una institución del punk rock americano al encender los ánimos en el Estadio Santa Laura.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados