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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Alcalde Sichel golpea la mesa previo a shows de BTS: "No se puede acampar"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Carabineros desalojó a fans que pernoctaron en el Estadio Nacional, pese a la prohibición.

Alcalde Sichel golpea la mesa previo a shows de BTS:
 ATON / Canal 13

La recomendación es llegar con dos horas de anticipación a cada show.

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Al registrarse personas acampando en las afueras del Estadio Nacional en la previa a los shows de BTS, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, golpeó la mesa al enfatizar que "no se puede acampar" por instrucción de la Delegación Presidencial Metropolitana.

Pese a la prohibición, desde la noche de este lunes se registró gente pernoctando y haciendo fila, con ARMY -nombre que reciben los fans del septeto surcoreano- pidiendo denunciar estas situaciones.

Finalmente, Carabineros desalojó a los fans que se encontraban haciendo fila con anticipación en el exterior del recinto deportivo.

"No eran tantas las carpas, pero efectivamente Carabineros las va a remover y acá no habrá problemas para ingresar", explicó el jefe comunal al conversar con "Buenos días a todos" (TVN), dando cuenta que se esperan más de 200 mil personas durante los tres días de presentaciones en el coliseo ñuñoíno.

La recomendación es llegar con dos horas de anticipación a cada show, abriéndose las puertas de ingreso al Parque Estadio Nacional a las 14:00 horas y al coliseo a las 16:30 horas.

El fenómeno surcoreano tendrá tres conciertos en el Estadio Nacional, programados para el miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre, en el marco de su gira mundial "Arirang World Tour".

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