El cantante Alejandro Sanz confirmó su regreso a Chile en 2027 de la mano de su gira "¿Y Ahora Qué+?".

El español, que se presentó en febrero en el Estadio Bicentenario de La Florida, llegará el próximo 6 de marzo en el Estadio Ester Roa de Concepción.

El anuncio llega tras un importante reconocimiento para Sanz, quien ganó el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por "¿Y Ahora Qué+?". Con este premio, el español suma 25 Latin Grammys y cuatro Grammys estadounidenses.

Venta de entradas

Las entradas para Alejandro Sanz en Concepción estarán disponibles a partir del martes 1 de diciembre a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para afiliados de la caja de compensación auspiciadora.

En tanto, la venta general iniciará el jueves 3 de diciembre a las 11:01 horas. Ambas modalidades estarán disponibles en Ticketmaster.cl.