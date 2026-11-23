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Alejandro Sanz anuncia show en Concepcion: fecha y venta de entradas
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Autor: Redacción Cooperativa
El cantante regresará a Chile en el marco de su gira "¿Y Ahora Qué+? Tour".
El cantante regresará a Chile en el marco de su gira "¿Y Ahora Qué+? Tour".
Las entradas para Alejandro Sanz en Concepción estarán disponibles a partir del martes 1 de diciembre a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para afiliados de la caja de compensación auspiciadora.
En tanto, la venta general iniciará el jueves 3 de diciembre a las 11:01 horas. Ambas modalidades estarán disponibles en Ticketmaster.cl.