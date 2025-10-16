Alex Anwandter y Dënver encabezan la fiesta Open Blondie 2025

El Club Hípico de Santiago volverá a ser escenario de la tradicional fiesta de Halloween Open Blondie, que organiza el Club Blondie y que este 2025 su parrilla incluye a Alex Anwandter, Dënver, B-Movie, Resistor (Colombia), STAATSEINDE (Holanda) y Sturm Café (Suecia).

El evento se realizará el 1 de noviembre y además contempla siete pistas de baile, distribuidas bajo techo y al aire libre en el recinto deportivo de calle Blanco Encalada.

Las puertas se abrirán a las 18:00 horas y será Anwandter quien primero se suba al escenario central, a las 19:30 horas.

Las entradas, a través de Passline, tienen un valor general de 22.000 pesos.