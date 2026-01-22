Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Alex Ubago anuncia gira con 14 shows por Chile: fechas y ciudades

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante español celebrará en Santiago y regiones los 25 años de su disco "¿Qué pides tú?".

Alex Ubago anuncia gira con 14 shows por Chile: fechas y ciudades
El cantautor español Alex Ubago conmemora este 2026 los 25 años de su disco debut, "¿Qué Pides Tú?", y la gira incluye un masivo paso por Chile, con 14 shows a lo largo del país durante el mes de octubre.

El álbum, que incluyó la canción "Sin miedo a nada" junto a Amaia Montero, fue un éxito comercial en España y América Latina, logrando casi un millón de copias vendidas solamente en su país natal.

Las fechas agendadas para Chile son:

  • 3 de octubre - Movistar Arena, Santiago
  • 4 de octubre - Disfruta Viña del Mar
  • 7 de octubre - Antofagasta, TBA
  • 9 de octubre - Disfruta Coquimbo
  • 11 de octubre - Iquique, TBA
  • 12 de octubre - Arica, TBA
  • 13 de octubre - Teatro Regional del Maule, Talca
  • 14 de octubre - Teatro Municipal de Chillán
  • 16 de octubre - Teatro Universidad de Concepción
  • 17 de octubre - Temuco, TBA
  • 18 de octubre - Osorno, TBA
  • 20 de octubre - Punta Arenas, TBA
  • 22 de octubre - Valdivia, TBA
  • 24 de octubre - Teatro del Lago, Frutillar

La producción detalló que, según la ciudad, las entradas estarán a la venta a través de las plataformas puntoticket.com y ticketpro.cl; partiendo este viernes 23 de enero para algunos de los eventos.

