Alex Ubago anuncia gira con 14 shows por Chile: fechas y ciudades
El cantante español celebrará en Santiago y regiones los 25 años de su disco "¿Qué pides tú?".
El cantautor español Alex Ubago conmemora este 2026 los 25 años de su disco debut, "¿Qué Pides Tú?", y la gira incluye un masivo paso por Chile, con 14 shows a lo largo del país durante el mes de octubre.
El álbum, que incluyó la canción "Sin miedo a nada" junto a Amaia Montero, fue un éxito comercial en España y América Latina, logrando casi un millón de copias vendidas solamente en su país natal.
Las fechas agendadas para Chile son:
La producción detalló que, según la ciudad, las entradas estarán a la venta a través de las plataformas puntoticket.com y ticketpro.cl; partiendo este viernes 23 de enero para algunos de los eventos.