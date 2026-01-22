Alex Ubago anuncia gira con 14 shows por Chile: fechas y ciudades

El cantautor español Alex Ubago conmemora este 2026 los 25 años de su disco debut, "¿Qué Pides Tú?", y la gira incluye un masivo paso por Chile, con 14 shows a lo largo del país durante el mes de octubre.

El álbum, que incluyó la canción "Sin miedo a nada" junto a Amaia Montero, fue un éxito comercial en España y América Latina, logrando casi un millón de copias vendidas solamente en su país natal.

Las fechas agendadas para Chile son:

3 de octubre - Movistar Arena, Santiago

4 de octubre - Disfruta Viña del Mar

7 de octubre - Antofagasta, TBA

9 de octubre - Disfruta Coquimbo

11 de octubre - Iquique, TBA

12 de octubre - Arica, TBA

13 de octubre - Teatro Regional del Maule, Talca

14 de octubre - Teatro Municipal de Chillán

16 de octubre - Teatro Universidad de Concepción

17 de octubre - Temuco, TBA

18 de octubre - Osorno, TBA

20 de octubre - Punta Arenas, TBA

22 de octubre - Valdivia, TBA

24 de octubre - Teatro del Lago, Frutillar

La producción detalló que, según la ciudad, las entradas estarán a la venta a través de las plataformas puntoticket.com y ticketpro.cl; partiendo este viernes 23 de enero para algunos de los eventos.