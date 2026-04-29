Anuncian histórico regreso de A Perfect Circle a Chile: Fecha y recinto confirmados

La productora Transistor anunció en sus redes sociales que el grupo A Perfect Circle regresará a Chile a fines de 2026.

Los liderados por Maynard James Keenan y Billy Howerdel actuaron en el país por primera y única vez en Lollapalooza 2013, ofreciendo uno de los shows más comentados en la historia del evento.

En esta ocasión A Perfect Circle retornará para un show en solitario que contará con la apertura de Puscifer, colectivo liderado por el mismo Maynard.

¿Cuándo y dónde es?

Este concierto en el Estadio Santa Laura fijado para el próximo 29 de noviembre.

Las entradas se pondrán a la venta en Puntoticket el próximo 6 de mayo.