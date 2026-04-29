Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo
Anuncian histórico regreso de A Perfect Circle a Chile: Fecha y recinto confirmados
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Será el primer show del grupo en 13 años.
Será el primer show del grupo en 13 años.
La productora Transistor anunció en sus redes sociales que el grupo A Perfect Circle regresará a Chile a fines de 2026.
Los liderados por Maynard James Keenan y Billy Howerdel actuaron en el país por primera y única vez en Lollapalooza 2013, ofreciendo uno de los shows más comentados en la historia del evento.
En esta ocasión A Perfect Circle retornará para un show en solitario que contará con la apertura de Puscifer, colectivo liderado por el mismo Maynard.
Este concierto en el Estadio Santa Laura fijado para el próximo 29 de noviembre.
Las entradas se pondrán a la venta en Puntoticket el próximo 6 de mayo.