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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Argentino Dillom vuelve a Chile con su disco "La nueva violencia"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante se presentará en Teatro La Cúpula.

Argentino Dillom vuelve a Chile con su disco
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El cantante argentino Dillom anunció su regreso a Chile con un concierto que busca promocionar su más reciente álbum "La nueva violencia".

Este es el tercer disco del músico tras los aclamados "POST MORTEM" de 2021 y "Por cesárea" de 2024, el cual fue nominado al Latin Grammy.

En este nuevo trabajo Dillom "observa las tensiones de una época atravesada por el deseo, la sobreestimulación y la búsqueda incesante de entretenimiento", asegura la producción del show.

El show de Dillom se realizará el próximo 1 de noviembre en el Teatro La Cúpula del Parque O'Higgins. Las entradas se pondrán a la venta al medio día de este jueves 3 de septiembre en Puntoticket.

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