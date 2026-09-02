Argentino Dillom vuelve a Chile con su disco "La nueva violencia"
El cantante se presentará en Teatro La Cúpula.
El cantante se presentará en Teatro La Cúpula.
El cantante argentino Dillom anunció su regreso a Chile con un concierto que busca promocionar su más reciente álbum "La nueva violencia".
Este es el tercer disco del músico tras los aclamados "POST MORTEM" de 2021 y "Por cesárea" de 2024, el cual fue nominado al Latin Grammy.
En este nuevo trabajo Dillom "observa las tensiones de una época atravesada por el deseo, la sobreestimulación y la búsqueda incesante de entretenimiento", asegura la producción del show.
El show de Dillom se realizará el próximo 1 de noviembre en el Teatro La Cúpula del Parque O'Higgins. Las entradas se pondrán a la venta al medio día de este jueves 3 de septiembre en Puntoticket.