Personal del Municipio de Santiago, en compañía de Carabineros, retiró cerca de 600 locales irregulares desde el Barrio Meiggs a partir de la madrugada de este miércoles, específicamente en la calle Salvador Sanfuentes, entre Bascuñán Guerrero y Unión Latinoamericana.

El trabajo contempló la destrucción de varios anaqueles que, en su momento, fueron entregados por la alcaldía, ya que comerciantes agregaron extensiones no autorizadas, pasando a llevar los permisos precarios que se les otorgaron.

Por otro lado, este procedimiento fue notificado oportunamente a los vendedores, de modo que el personal no encontró tanta mercadería como en intervenciones anteriores.

Además, se están instalando rejas en aproximadamente una cuadra del sector, las mismas que ya cercan otros puntos del barrio.

El director de seguridad del Municipio de Santiago, Arturo Urrutia, subrayó la importancia de "recuperar, fiscalizar, ordenar, limpiar y dar seguridad" en esta zona, porque estos núcleos irregulares "son propicios para el robo, para el 'lanzazo', y para el contrabando de cigarrillos y productos médicos".

El funcionario también destacó como hallazgos durante este operativo "cámaras de seguridad totalmente irregulares; una cantidad importante de tarjetas de crédito y débito; cédulas de identidad de personas que seguramente las han perdido o se las han robado, y cuchillos" ocultos entre los mencionados anaqueles.

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