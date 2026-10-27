ARMY pide bloquear a Canal de Pancho por retransmitir shows de BTS

La fanaticada chilena de BTS, conocida como ARMY, inició una campaña para denunciar y bloquear las cuentas de Canal de Pancho, luego de cuestionar la forma en que el creador de contenido comparte videos de los conciertos de la banda surcoreana.

Todo surgió por las reacciones del streamer en TikTok durante los shows, utilizando transmisiones realizadas por otras fanáticas y monetizando el contenido retransmitido.

A través de la cuenta BTS Daily Chile, el fandom pidió apoyo a las seguidoras brasileñas para reportar el canal, especialmente ante las próximas presentaciones del grupo en ese país.

"Si van a transmitir los shows, bloqueen la cuenta. Y a ARMY, les pedimos no ver los conciertos a través de ese canal ni contribuir a su monetización", advirtieron en redes sociales.

Canal de Pancho respondió a ARMY

Frente a las acusaciones, el creador de contenido Francisco Rojas, conocido en redes sociales como Canal de Pancho, publicó una declaración en Instagram para defender sus transmisiones y agradecer el respaldo de sus seguidores de distintos países.

"Mis reacciones y transmisiones buscan acercar el contenido a más personas y compartirlo en comunidad, ya que yo tengo un gran alcance internacional", sostuvo, explicando que su vínculo con las fanáticas comenzó durante una transmisión en vivo, cuando algunas de ellas se acercaron a conversar con él.

El streamer también aseguró que continuará compartiendo los espectáculos de la agrupación pese a las críticas. "Asumí el compromiso de reaccionar y mostrar los conciertos de BTS desde que en un live ellas me hablaron y pude conocerlas a todas ustedes, y eso no va a cambiar por los comentarios negativos de unos pocos", afirmó.

Asimismo, defendió estos espacios como una forma de reunir a seguidoras de distintos países. "Es bkn que distintos países se unan y compartan en un espacio seguro y en comunidad. Esto democratiza el uso de las redes", expresó.

Por su parte, BTS Daily Chile respondió a los cuestionamientos de Pancho señalando que la fanbase lleva años organizándose para acceder a los conciertos gracias a otras ARMY que comparten sus transmisiones de manera voluntaria.

Además, cuestionaron que el alcance de una cuenta otorgue autorización para retransmitir contenido ajeno y señalaron que tener las donaciones desactivadas no descarta que se puedan obtener beneficios económicos por otras vías.