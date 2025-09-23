Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Artistas chilenos abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El trovador cubano actuará en el Movistar Arena.

Artistas chilenos abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago
La producción a cargo de los cuatro conciertos que ofrecerá Silvio Rodríguez en Chile confirmó a los artistas encargados de abrir los espectáculos del cubano.

El experimentado trovador volverá al país para ofrecer varios shows en el Movistar Arena, en los cuales estará acompañado de artistas chilenos como números de apertura.

La primera fecha, fijada para el 29 de septiembre, será inaugurada por Manuel García. El ariqueño y Rodríguez se conocen desde hace varios años e incluso estrenaron una colaboración en 2021.

El miércoles 1 de octure será el turno de Illapu, mientras que el domingo 5 de octubre el telonero será Patricio Anabalón. El último show de Silvio Rodríguez en Chile, fijado para el lunes 6 de octubre, tendrá a Nano Stern en la apertura.

