Bad Gyal regresa a Chile en 2026: Fecha, recinto y venta de entradas
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La española volverá para promocionar su nuevo disco "Más cara".
La cantante Bad Gyal anunció su regreso a Chile con un único concierto en el Movistar Arena.
La española retorna al país a tres años de su última visita y con su nuevo disco "Más cara" bajo el brazo. Dicho trabajo cuenta con canciones como "Da me" y "Última noche", además de colaboraciones con Chencho Corleone y Ozuna, entre otros.
El show de Bad Gyal en Movistar Arena se realizará el próximo 16 de octubre. Las entradas se pondrán a la venta en Puntoticket este viernes 8 de mayo.