Británica Greentea Peng debutará en Chile durante abril

Reconoce influencias de voces como Lauryn Hill o Lily Allen, pero la cantante inglesa Greentea Peng además es dueña de un look que siempre impacta, por sus tatuajes y perforaciones; y posee una particularidad: ha llevado el neo soul a públicos impensados.

Y es que la artista que debutará en Chile durante abril ha sonado en los oídos de millones de fanáticos del videojuego FIFA, pues ha participado en las bandas sonoras de las ediciones 2022 (con " Free My People", junto a Simmy & Kid Cruise) y 2023 (con "Stuck in The Middle").

"Con casi una década sobre los escenarios, la artista surgida del sur de la capital inglesa suele expresar en su música sus pensamientos en torno a temas como la espiritualidad, la unión humana, crítica social y también sobre la identidad, tanto interior como exterior", reseña la producción del show.

El primer concierto de Greentea Peng en Chile está agendado para el 12 de abril en el Club Chocolate, en el Barrio Bellavista, y tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con valor de 41.400 pesos.