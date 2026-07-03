¿BTS al Parque Estadio Nacional? Festival MUDA confirma cambio de fechas

En medio de la polémica por los conciertos de BTS en Chile, la organización del festival MUDA anunció la reprogramación del evento.

La decisión se tomó luego a raíz de un tope de fechas, ya que el festival de la memoria estaba agendado originalmente para los días 16 y 17 de octubre en el Parque Estadio Nacional, coincidiendo con los megaconciertos que la banda de K-pop pretendía realizar en el coliseo central.

Sin embargo, la situación se complejizó este jueves tras el pronunciamiento del Instituto Nacional del Deporte (IND), organismo que resolvió no autorizar el uso del estadio principal para el grupo surcoreano, ofreciendo como alternativa la explanada del parque.

En este contexto, y para evitar un tope logístico entre ambos espectáculos, la producción de MUDA optó por adelantar su realización en el mismo lugar, dejando libre el recinto con días de anticipación y abriendo una ventana para los shows de los intérpretes de "Hooligan".

MUDA cambia sus fechas

A través de un comunicado oficial, desde la organización señalaron que "desde que se anunció el concierto de BTS en la misma fecha original de MUDA, hemos trabajado intensamente para contribuir a una solución que hiciera viable la realización de ambos eventos".

En esa línea, confirmaron de manera definitiva la reprogramación del evento: "Hoy podemos confirmar que tomamos la decisión de que MUDA, el Festival de la Memoria, se realizará los días 3 y 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional".

Respecto a los motivos detrás de este cambio de fechas, los responsables del festival explicaron que tomaron la determinación porque creen que "los eventos culturales de nuestro país no deben competir entre sí".

Asimismo, expresaron su conformidad con la resolución del conflicto, manifestando que "nos alegra haber contribuido a descomprimir una tensión que no le hace bien a la realidad cultural de nuestro país" y esperando que los fanáticos de la banda surcoreana puedan concretar su espectáculo.

Finalmente, la producción anunció que pronto confirmarán nuevos artistas, asegurando que preparan "una edición inolvidable, con grandes nombres de Chile y el mundo".