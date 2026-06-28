[Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡Vive La Previa en @Cooperativa! Palpitamos el inicio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el duelo de Sudáfrica y Canadá. @RoContrerasL, @TPRIETORADIO y @rodrigogomezf nos cuentan todos los pormenores para luego llevarte la emoción del fútbol%u2026 pic.twitter.com/auUXo3gggi