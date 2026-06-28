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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Los resultados en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue todos los detalles del inicio de la segunda ronda en Cooperativa.cl.

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Domingo 28 de junio

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs. Japón. 13:00 horas. NRG Stadium, Houston
  • Alemania vs. Paraguay. 16:30 horas. Gillette Stadium, Foxborough
  • Países Bajos vs. Marruecos. 21:00 horas. Estadio BBVA, Monterrey

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega. 13:00 horas. AT&T Stadium, Dallas
  • Francia vs. Suecia. 17:00 horas. MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • México vs. Ecuador. 21:00 horas. Estadio Azteca

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs. RD del Congo. 12:00 horas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Bélgica vs. Senegal. 16:00 horas. Lumen Field, Seattle
  • Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina. 20:00 horas. Levi's Stadium, Santa Clara

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles
  • Portugal vs. Croacia. 19:00 horas. BMO Field, Toronto
  • Suiza vs. Argelia. 23:00 horas. BC Place, Vancouver

Viernes 3 de julio

  • Australia vs. Egipto. 14:00 horas. AT&T Stadium, Dallas
  • Argentina vs. Cabo Verde. 18:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami
  • Colombia vs. Ghana. 21:30 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

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14:37 - | Formación Canada: Crepeau; Laryea, Derek, Bombito, Johnston; Millar, Eustaquio, Saliba, Buchanan; Oluwaseyi, David

14:33 - | Formación Sudáfrica: Williams; Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau; Sithole, Mokoena, Mofokeng; Appolis, Masseko, Makgopa

10:22 - | La FIFA también palpitó el encuentro inaugural de los 16avos

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