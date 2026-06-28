Los resultados en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026
Sigue todos los detalles del inicio de la segunda ronda en Cooperativa.cl.
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Sigue todos los detalles en Cooperativa.cl:
14:37 - | Formación Canada: Crepeau; Laryea, Derek, Bombito, Johnston; Millar, Eustaquio, Saliba, Buchanan; Oluwaseyi, David
14:33 - | Formación Sudáfrica: Williams; Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau; Sithole, Mokoena, Mofokeng; Appolis, Masseko, Makgopa
14:13 - | Ya vivimos la previa del partido en Cooperativa Deportes
[Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡Vive La Previa en @Cooperativa! Palpitamos el inicio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el duelo de Sudáfrica y Canadá. @RoContrerasL, @TPRIETORADIO y @rodrigogomezf nos cuentan todos los pormenores para luego llevarte la emoción del fútbol%u2026 pic.twitter.com/auUXo3gggi— Cooperativa (@Cooperativa) June 28, 2026
13:50 - | Revisa cómo quedó el cuadro tras la fase de grupos
12:09 - | El presidente del fútbol nuevamente alabó al trasandino
Infantino volvió a rendirse ante Messi: "Has tenido un rendimiento increíble" #CooperativaMundial https://t.co/GVdB1rS7mG pic.twitter.com/mEPwWM7D6v— Cooperativa (@Cooperativa) June 28, 2026
10:22 - | La FIFA también palpitó el encuentro inaugural de los 16avos
The Round of 32 is ready to begin %uD83C%uDDFF%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDE6#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
08:26 - | Revisa cómo llegan ambos equipos
[PREVIA] Sudáfrica y Canadá abren los "mata mata" del Mundial con el primer duelo de 16avos #CooperativaMundial https://t.co/ZSOefiVbou pic.twitter.com/I6nfKTK7vQ— Cooperativa (@Cooperativa) June 28, 2026
08:15 - | Este domingo arranca la segunda etapa del Mundial en Norteamérica