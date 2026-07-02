BTS en suspenso: IND no autoriza los conciertos del grupo en el Estadio Nacional

El regreso de BTS a Chile, agendado para mediados de octubre, ha quedado en suspenso luego de que el Instituto Nacional del Deporte bajara el acuerdo con la productora DG Medios para la realización de los conciertos.

Fue en abril que se inició el proceso de venta para los tres shows de los ídolos del K-pop -fijados para el 14, 16 y 17 de octubre- en el marco de su gira "Arirang Tour", que se encuentran completamente agotados.

Sin embargo, se informó que el Ministerio del Deporte no había cerrado el trato con los organizadores, de alrededor de mil millones de pesos que van directamente a Tesorería, para la realización de los espectáculos en el Estadio Nacional.

En este contexto, la cartera dirigida por Natalia Duco decidió no autorizar el evento en el coloso de Ñuñoa, ya que el montaje del mega escenario significaba alrededor de 9 días de trabajo e impactos en la cancha que podrían entorpecer una serie de partidos de fútbol, así como la Teletón.

"El Instituto Nacional de Deportes y el Parque Estadio Nacional informan que, tras una evaluación técnica y operacional exhaustiva, se resolvió no autorizar la utilización del Coliseo Central para la realización del concierto del grupo BTS en las fechas solicitadas de octubre de 2026", señalaron en un comunicado.

Los argumentos del IND

Sobre los motivos detrás de esto, el documento señaló que "la decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central".

"Los informes especializados elaborados para esta evaluación concluyen que, si bien la cancha mantiene las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol profesional y de competencias internacionales, actualmente presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala, especialmente aquellas que requieren cobertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo", agregaron.

Además, la institución enfatizó en "resguardar compromisos deportivos e institucionales previamente asumidos por el recinto, entre ellos un partido oficial de la Selección Chilena masculina programado para noviembre de este año, encuentros del fútbol profesional, la realización de la Teletón 2026 y diversas actividades deportivas de alto rendimiento, formación y participación social contempladas en la programación anual".

Respecto a posibles soluciones, "el Parque Estadio Nacional puso a disposición de la producción el sector de la Explanada Sur o Parque Sur", aunque se desconoce si, por la magnitud del espectáculo, pueda llevarse a cabo en dicho lugar.

Por su parte, la productora DG Medios no ha respondido a las consultas de Cooperativa.