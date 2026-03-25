Cancelan show de Andrea Bocelli en el Estadio Nacional

A menos de un mes de su realización, el concierto de Andrea Bocelli en el Estadio Nacional ha sido cancelado.

El tenor lírico italiano, que triunfó en Viña 2024, tenía agendado su regreso a Chile para el 20 de abril, con entradas completamente agotadas.

Sin embargo, comunicaciones Bizarro explicó a Cooperativa que el show "se cancela debido a imprevistos fuera del control del artista y Bizarro".

"Esperamos pronto encontrar una nueva fecha que funcione operacionalmente para llevar acabo el concierto en el futuro cercano", añadieron.

La cancelación había sido reportada previamente por Radio Imagina, medio que además advirtió que el evento fue eliminado de plataformas digitales: ya no aparece en el sitio oficial de la ticketera ni en las redes sociales asociadas al espectáculo.

Devolución de entradas

Desde la ticketera PuntoTicket informaron que se iniciará el proceso de devolución total del dinero, incluyendo el cargo por servicio. El trámite comenzará de forma inmediata y contará con un plazo de hasta 15 días hábiles para concretarse.

De todas formas, señalaron que este periodo podría extenderse dependiendo del medio de pago utilizado y de los tiempos de procesamiento de cada entidad bancaria.