Celebrando 40 años de "Reign In Blood": Slayer confirmó su regreso a Chile

El grupo estadounidense Slayer confirmó su regreso a Chile en el marco de la celebración de los 40 años de su emblemático disco "Reign In Blood".

Tras despedirse de los escenarios con un show en California en noviembre de 2019, la banda ícono del thrash metal mundial se reunió en 2024, con el chileno Tom Araya y Kerry King, líderes y miembros originales, retomando la formación junto al guitarrista Gary Holt y Paul Bostaph en la batería.

El regreso a los escenarios chilenos fue anunciado por la propia banda en sus redes sociales en un video en el que llueve sangre, en clara referencia a su famoso tema "Raining Blood" de "Reign In Blood", álbum lanzado en 1986 y que será interpretado en su totalidad en el nuevo concierto, junto a otros éxitos de la banda.

La gira latinoamericana incluye a Santiago de Chile, Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil) y Ciudad de México.

Respecto al recinto y las fechas del concierto, desde la productora Lotus informaron que los detalles de los shows de Slayer serán revelados este viernes 29 de mayo.