Con oficio en mano: Gobierno reiteró que nunca se solicitó el Nacional para BTS

La polémica por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional sufre un nuevo vuelco luego de que el Gobierno, mediante el Ministerio del Deporte, revelara que la productora nunca ingresó una solucitud formal para utilizar el coloso de Ñuñoa.

En el oficio enviado por la cartera a Cooperativa, el Instituto Nacional de Deportes (IND) detalló que "no existen solicitudes formales, reservas, pre-reservas, cartas de intención, contratos, convenios, actos administrativos ni autorizaciones vigentes" para los shows del septeto, fijados para el 14, 16 y 17 de octubre.

En el informe se especificó además que la administración no posee antecedentes técnicos ni logística para el evento, aclarando que la única reserva real en el espacio corresponde al Festival MUDA 2026, autorizado para otras fechas.

Ante este escenario de incertidumbre, la ministra del Deporte, Natalia Duco, ofició directamente a la dirección del SERNAC para monitorear la comercialización de entradas y conocer "la cantidad de reclamos o denuncias recibidas por el Servicio".

A través de esta acción, la secretaria de Estado solicitó saber si se han iniciado fiscalizaciones y "si, en el marco de dichas actuaciones, ese Servicio ha requerido antecedentes directamente a la empresa organizadora".

Los nuevos antecedentes llegan luego de que el Gobierno se abriera a facilitar el Estadio Nacional al grupo de K-pop, tras conocer una nueva propuesta técnica de la productora con modificaciones de peso y montaje que ahora sí se ajustarían a la normativa.