Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional para 2026

El cantante urbano Cris MJ anunció que realizará un concierto en el Estadio Nacional en 2026.

La voz de "Una noche en Medellín" será el primer artista nacional del género que se presentará de manera solista en este escenario, marcando todo un hito para el movimiento.

"El show del 10 de abril promete una producción de gran envergadura: un montaje técnico de nivel internacional, invitados sorpresas, un setlist que recopila sus mayores éxitos y una puesta en escena diseñada para proyectar al urbano chileno hacia un nuevo estándar de espectáculos masivos", aseguró el equipo del cantante a La Tercera.

Por ahora no existe información sobre la venta de entradas para esta presentación de Cris MJ, la cual se hará el 10 de abril de 2026 en el Estadio Nacional.