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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Def Leppard regresa a Chile con Extreme como invitado: fecha y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata de la tercera visita a Chile de la banda británica de hard rock.

Def Leppard regresa a Chile con Extreme como invitado: fecha y entradas
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La banda británica de hard rock Def Leppard agendó la tercera visita a Chile de su carrera para el mes de noviembre, en un show que contempla como "invitado especial" al grupo Extreme.

Autores de "Pyromania" e "Hysteria", dos discos icónicos de la década de los '80, los Leppard suman casi cinco décadas de trayectoria, desde su fundación en Sheffield en 1977, bajo el nombre de Atomic Mass y con un sonido más cercano al heavy metal, el que luego se transformó en un hard rock más radial y "de estadios".

La gira contempla la participación de la histórica formación de Def Leppard, con Joe Elliott (voz), Phil Collen (guitarras), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell (guitarras) y Rick Allen (batería); la misma que en 2019 protagonizó el ingreso de la banda al Rock and Roll Hall of Fame.

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El show de Def Leppard en Chile será el domingo 8 de noviembre, en el Movistar Arena, y tendrá una fórmula de venta poco usual, pues contempla tres preventas distintas.

La primera comenzará el 2 de junio, para fans con membresía en el sitio del grupo; y luego desde el 4 de junio, para usuarios seleccionados de Spotify, ambas sin descuento y a través de códigos enviados directamente. Luego -el 5 de junio- se inicia la preventa para clientes del banco auspiciador, con 20% de descuento.

Finalmente, la venta para público general partirá el 6 de junio, a través del sistema PuntoTicket, con valores entre 56.350 y 194.350 pesos.

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