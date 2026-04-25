El cantante británico Ed Sheeran confirmó su regreso a Chile como parte de su nueva gira "Loop Tour", cuyo también lo llevará por Argentina, Brasil y Paraguay.

La noticia fue entregada por la reconocida productora latinoamericana Move Concerts Argentina, señalando que las coordenadas de los shows en Latinoamérica se darán a conocer el próximo martes 28 de abril.

En la publicación en sus redes sociales se etiquetó a DG Medios, dando cuenta de que aquella productora nacional estará a cargo de la presentación del británico en Chile.

Por ahora, se desconocen detalles sobre el recinto, fechas y precios de las entradas, a la espera del anuncio oficial de la próxima semana.

Sheeran se presentó por última vez en Chile el 15 y 16 de mayo de 2017, con dos conciertos completamente agotados en el Movistar Arena donde presentó su disco "Divide".