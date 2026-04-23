Spotify revela a los artistas más escuchados en la historia de la plataforma

Este jueves, Spotify publicó el listado de los artistas, canciones, álbumes, pódcasts y audiolibros más escuchados de toda la historia de la plataforma, basado en datos acumulados durante años de uso a nivel global.

Entre los más escuchados, Taylor Swift encabeza el ranking, seguida por Bad Bunny. Tras ellos, el ranking lo completan Drake, The Weeknd y Ariana Grande. Completan los diez primeros Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, con J Balvin en el puesto 15.

En el apartado de canciones, el tema más escuchado es "Blinding Lights", de The Weeknd, seguido por éxitos como "Shape of You", de Ed Sheeran; "Sweater Weather", de The Neighbourhood; "Starboy", de The Weeknd y Daft Punk y "As It Was", de Harry Styles. Un listado en el que no hay ningún tema en español y que cierra en el número 20 "Die With A Smile", de Lady Gaga y Bruno Mars.

En cuanto a álbumes, "Un Verano Sin Ti" de Bad Bunny lidera el ranking, acompañado por títulos como "Starboy" de The Weeknd, o "÷ (Deluxe)", de Sheeran, evidenciando una combinación de estilos en la última década en el que marca el ritmo el pop, el reguetón y el hip-hop. "Sour", de Olivia Rodrigo, y "After Hours" de The Weeknd, completan el top 5 de un listado de 20 que incluye a "Lover", de Swift en el 8; "Future Nostalgia", de Dua Lipa (11); "MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)", de Karol G, o "YHLQMDLG", de Bad Bunny (15).

El informe también destaca la consolidación del formato podcast dentro de la plataforma. El programa más escuchado es "The Joe Rogan Experience", seguido de "Gemischtes Hack" y "Crime Junkie". Dos podcast mexicanos se cuelan entre los más escuchados de la historia: en el décimo puesto se encuentra "Relatos de la noche" y en el puesto 15 "La Cotorrisa". El brasileño "Não Inviabilize" ocupa el puesto número 12.

Por su parte, los audiolibros experimentan un auge significativo, con títulos superventas como "A Court of Thorns and Roses", de Sarah J. Maas o "El señor de los anillos", de J. R. R. Tolkien. Según la compañía, estas listas se han elaborado a partir de los datos acumulados durante años de escucha de cientos de millones de usuarios en todo el mundo y reúnen contenidos que "no solo triunfaron en su momento, sino que han perdurado en el tiempo hasta convertirse en parte del día a día de millones de personas".