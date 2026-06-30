Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago16.9°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Epica y Rhapsody juntos por primera vez en Chile: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las dos bandas prometen una noche histórica de metal sinfónico.

Epica y Rhapsody juntos por primera vez en Chile: Fecha, recinto y entradas
 The Fan Lab

La preventa comenzará este jueves.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Prometiendo una noche histórica para el metal sinfónico en suelo nacional, las bandas Epica y Rhapsody se reunirán por primera vez en un concierto en Chile.

La banda neerlandesa liderada por Simone Simons y Mark Jansen llegará al país en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria, repasando las canciones que han definido su carrera y con un espectáculo que contempla una puesta en escena ampliada.

Mientras que la agrupación italiana vuelve a tierras nacionales con su formación clásica, teniendo a Fabio Lione, Luca Turilli, Patrice Guers, Dominique Leurquin y Alex Holzwarth sobre el escenario en su gira de despedida, entregando algunas de las composiciones más trascendentes de su historia.

Coordenadas del show

El concierto se realizará en el Movistar Arena el próximo 6 de marzo de 2027.

Las entradas comenzarán su preventa a las 10:00 horas de este jueves 2 de julio mediante el sistema Puntoticket.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada