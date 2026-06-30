Epica y Rhapsody juntos por primera vez en Chile: Fecha, recinto y entradas

Prometiendo una noche histórica para el metal sinfónico en suelo nacional, las bandas Epica y Rhapsody se reunirán por primera vez en un concierto en Chile.

La banda neerlandesa liderada por Simone Simons y Mark Jansen llegará al país en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria, repasando las canciones que han definido su carrera y con un espectáculo que contempla una puesta en escena ampliada.

Mientras que la agrupación italiana vuelve a tierras nacionales con su formación clásica, teniendo a Fabio Lione, Luca Turilli, Patrice Guers, Dominique Leurquin y Alex Holzwarth sobre el escenario en su gira de despedida, entregando algunas de las composiciones más trascendentes de su historia.

Coordenadas del show

El concierto se realizará en el Movistar Arena el próximo 6 de marzo de 2027.

Las entradas comenzarán su preventa a las 10:00 horas de este jueves 2 de julio mediante el sistema Puntoticket.