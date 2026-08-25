Eros Ramazzotti reagenda concierto en Chile debido a importante cirugía
El italiano se iba a presentar en noviembre en el país.
El italiano se iba a presentar en noviembre en el país.
El cantante Eros Ramazzotti anunció que el show que iba a dar a fines de año en Chile fue reagendado por motivos de salud.
Al igual que el resto de su gira "Una historia importante", el espectáculo que había agendado en el país para noviembre próximo se realizará ahora en 2027 por "motivos de fuerza mayor".
"Esta decisión responde estrictamente a un motivo de fuerza mayor: el artista fue sometido a una cirugía impostergable que requiere de un cuidadoso proceso de recuperación", aseguró su equipo sobre su intervención a las cuerdas vocales.
Por su parte, el italiano aseguró que "mi médico me ha prescrito un programa de rehabilitación que no me permitirá estar listo para los ensayos ni para el inicio de la gira por Norte y Latinoamérica; lamentablemente, tendremos que esperar hasta 2027 para ello".
La nueva fecha para el show de Eros Ramazzotti quedó agendada para el 3 de noviembre de 2027 en el mismo Movistar Arena.