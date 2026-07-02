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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Españoles Alex Serra y Totidub se presentarán en Chile durante noviembre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La gira "Dub Is The Way Tour" de Alex Serra y Totidub tendrá una parada en Chile, porque los españoles volverán al país durante el mes de noviembre, para presentarse en el escenario del Club Chocolate con su mezcla de de soul, dub, downtempo y espiritualidad.

El concierto fue agendado para el 1 de noviembre y tiene entradas a la venta en Puntoticket, con un valor general de 41 mil pesos.

En 2012, Alex Serra emprendió un viaje sin destino fijo por Sudamérica y Sudáfrica, absorbiendo elementos culturales que inspiraron una serie de canciones, a las que se sumó el productor Totidub, y que están contenidas en discos como "In The Real World" (2019) y "Trance Life" (2023).

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