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Fauna Primavera reveló horarios: cierran Hot Chip, The Strokes y New Order
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El festival se realizará el 26, 27 y 28 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial.
El festival se realizará el 26, 27 y 28 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial.
Hot Chip, The Strokes y New Order serán las bandas encargadas de cerrar las tres jornadas del festival Fauna Primavera, según reveló la producción, que detalló los horarios de todas sus presentaciones.
La edición 2026 del evento se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de noviembre, en el Parque Ciudad Empresarial, en Huechuraba.
Las entradas para Primavera Fauna, a través de Puntoticket, tienen valores entre 69.000 y 109.250 pesos, según el día; y desde 201.250 pesos por las tres jornadas.