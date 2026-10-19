Fauna Primavera reveló horarios: cierran Hot Chip, The Strokes y New Order

Hot Chip, The Strokes y New Order serán las bandas encargadas de cerrar las tres jornadas del festival Fauna Primavera, según reveló la producción, que detalló los horarios de todas sus presentaciones.

La edición 2026 del evento se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de noviembre, en el Parque Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

Jueves 26: Hot Chip y Godspeed You! Black Emperor

La Ciencia Simple, 18:00 horas

Moyka, 18:45

Hesse Kassel, 19:30

Juliana Gattas, 20:15

Godspeed You! Black Emperor, 21:00

Hot Chip, 22:30

Viernes 27: The Strokes y FKA twigs

Asia Menor, 17:00 horas

Santiago Motorizado, 17:45

Yung Lean, 18:45

Courtney Barnett, 19:45

FKA twigs, 20:45

The Strokes, 22:00

Sábado 28: New Order y Underworld

Javiera Electra, 13:00 horas

Winona Riders, 13:45

El Zar, 14:30

American Football, 15:15

Pánico, 16:30

Of Monsters and Men, 17:45

Tricky, 18:45

Johnny Marr, 19:45

Underworld, 21:00

New Order, 22:15

Las entradas para Primavera Fauna, a través de Puntoticket, tienen valores entre 69.000 y 109.250 pesos, según el día; y desde 201.250 pesos por las tres jornadas.