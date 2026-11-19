La cantante estadounidense Hayley Williams envió un duro mensaje contra el presidente José Antonio Kast durante el concierto que ofreció este miércoles en Santiago.

La voz de Paramore llegó a Chile con la gira de promoción de su tercer disco solista "Ego Death at a Bachelorette Party" y actuó en el Santander Arena.

Uno de los temas de ese álbum es "Ice in My OJ", canción que Williams interpretó en Chile mezclada con diversas consignas, entre ellas, "fuck Kast".

En su show Williams también pidió libertad para Palestina, usó una camiseta del Club Deportivo Palestino y pidió por los derechos de las personas trans.