Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago13.6°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Giant Rooks vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda de indie pop alemana regresa por primera vez en solitario.

Giant Rooks vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La banda de indie pop alemana Giant Rooks regresará a Chile por primera vez en solitario.

El quinteto, que visitaron suelo nacional en 2024 como teloneros de Louis Tomlinson, se presentarán en el Teatro La Cúpula el próximo 4 de diciembre. 

La gira del grupo llega luego del lanzamiento de "Want It Back", el último sencillo de la banda, que significa un paso nuevo, pero a la vez familiar para los oriundos de Hamm. 

Venta de entradas

Las entradas para Giant Rooks en Chile estarán disponibles en Ticketmaster a partir del lunes 18 de junio a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador. 

En tanto, la venta general comenzará el miércoles 20 de mayo a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada