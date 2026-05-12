Giant Rooks vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

La banda de indie pop alemana Giant Rooks regresará a Chile por primera vez en solitario.

El quinteto, que visitaron suelo nacional en 2024 como teloneros de Louis Tomlinson, se presentarán en el Teatro La Cúpula el próximo 4 de diciembre.

La gira del grupo llega luego del lanzamiento de "Want It Back", el último sencillo de la banda, que significa un paso nuevo, pero a la vez familiar para los oriundos de Hamm.

Venta de entradas

Las entradas para Giant Rooks en Chile estarán disponibles en Ticketmaster a partir del lunes 18 de junio a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general comenzará el miércoles 20 de mayo a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.