Giant Rooks vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
La banda de indie pop alemana regresa por primera vez en solitario.
La banda de indie pop alemana regresa por primera vez en solitario.
La banda de indie pop alemana Giant Rooks regresará a Chile por primera vez en solitario.
El quinteto, que visitaron suelo nacional en 2024 como teloneros de Louis Tomlinson, se presentarán en el Teatro La Cúpula el próximo 4 de diciembre.
La gira del grupo llega luego del lanzamiento de "Want It Back", el último sencillo de la banda, que significa un paso nuevo, pero a la vez familiar para los oriundos de Hamm.
Las entradas para Giant Rooks en Chile estarán disponibles en Ticketmaster a partir del lunes 18 de junio a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.
En tanto, la venta general comenzará el miércoles 20 de mayo a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.