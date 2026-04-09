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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Gira de reunión de Rush llega a Chile en 2027: Fecha y recinto confirmados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los canadienses vendrán con la baterista Anika Nilles en reemplazo del fallecido Neil Peart.

Gira de reunión de Rush llega a Chile en 2027: Fecha y recinto confirmados
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Tras semanas de especulaciones, el grupo Rush finalmente sí pasará por Chile con su gira mundial de reunión en 2027.

Los canadienses ya habían anunciado los detalles de su periplo por Sudamérica, el cual no incluía a Chile iniciamente. Sin embargo, luego de varias gestiones, se confirmó que Geddy Lee y Alex Lifeson ofrecerá, por ahora, un show en territorio nacional.

Esta gira de conciertos de Rush está marcada por ser la primera del grupo desde 2015 y la primera desde el fallecimiento del baterista y miembro fundamental Neil Peart.

Los autores de "YYZ" volverán a los escenarios junto a la baterista alemana Anika Nilles, quien ya debutó en la percusión de Rush a fines de marzo pasado.

¿Cuándo y dónde son los shows de Rush?

El concierto de Rush se realizará el 17 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las entradas comenzarán su preventa este 14 de abril, mientras que la venta general se iniciará el 16 de abril. Ambos procesos se realizarán en Ticketmaster.

Precios

Estos son los precios para el show de Rush en Chile:

  • Diamante: $346.625
  • Diamante Lateral: $329.000
  • Platinum: $317.250
  • Pacífico Centro: $293.750
  • Platea Zafiro: $229.125
  • Golden: $223.250
  • Movilidad Reducida: $223.250
  • Pacífico Sur: $205.625
  • Platea Royal: $199.750
  • Platea Baja: $182.125
  • Tribuna Central: $111.625
  • Cancha General: $99.875

 Precios Rush en Chile

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