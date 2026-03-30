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Tópicos: Magazine | Música

Rush volvió a los escenarios con su nueva baterista Anika Nilles

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El legendario grupo canadiense está de regreso tras la muerte de Neil Peart.

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El grupo Rush concretó su regreso a los escenarios junto a su nueva baterista, adelantando lo que será su esperada gira 2026-2027.

El trío de origen canadiense tocó en la ceremonia de los Juno Awards (un símil canadiense del Grammy) junto a la alemana Anika Nilles, baterista escogida por Geddy Lee y Alex Lifeson para reemplazar al fallecido Neil Peart.

Durante su actuación el grupo interpretó solamente una canción: "Finding My Way", el tema que abre el disco debut del conjunto editado en 1974.

Con esta formación Rush se embarcará en una ambiciosa gira de reunión que comenzará en junio en Estados Unidos y que llegará a Sudamérica a comienzos de 2027. Pese a que ha habido gestiones, su paso por Chile aún no ha sido confirmado.

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