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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Hermanos Cavalera llegan a Chile para tocar clásico disco de Sepultura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Max e Iggor se presentarán durante marzo en Santiago.

Hermanos Cavalera llegan a Chile para tocar clásico disco de Sepultura
 @cavaleraconspiracy
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Durante octubre pasado, la banda brasileña Sepultura pasó por Santiago con su gira de despedida, pero dos de los hermanos Max e Iggor Cavalera siguen girando como exmiembros y ahora confirmaron una serie de shows en América Latina, incluyendo Chile.

Como Cavalera Conspiracy, los músicos estarán en el 4 de marzo de 2027 en el Teatro Caupolicán, con un conciertos enfocado en el disco "Chaos A.D." de 1993, el mismo que los trajo por primera vez al país en 1994, y justamente al mismo escenario durante dos noches.

Max Cavalera dejó la banda en 1997, mientras que Iggor lo hizo en 2004; y ninguno estuvo disponible para participar -como invitados- en el último show del grupo, realizado el 7 de noviembre en Sao Paulo.

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