Hot Chip se suma al cartel de artistas del Festival Fauna Primavera 2026
El evento se realizará entre el 26 y el 28 de noviembre.
El evento se realizará entre el 26 y el 28 de noviembre.
El Festival Fauna Primavera anunció que la banda británica Hot Chip se suma al cartel de artistas de su edición 2026.
"Esa mezcla perfecta entre la electrónica de pista de baile y el pop más puro. Vuelven los amigos de la casa", anunciaron a través de redes sociales.
Esta será la sexta visita de los ingleses al país, aunque esta vez lo harán para celebrar los 20 años de su álbum "The Warning".
El Festival Fauna Primavera 2026 se realizará el viernes 26 de noviembre, sábado 27 de noviembre y domingo 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial. Entradas en sistema Puntoticket.
Además de Hot Chip, el evento contará con The Strokes, New Order, FKA twigs, Underworld y Johnny Marr, entre otros.