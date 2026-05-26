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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Inti Illimani Histórico anuncia inédito show junto al Cuarteto Austral

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El show se realizará en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile.

Inti Illimani Histórico anuncia inédito show junto al Cuarteto Austral
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El grupo Inti Illimani Histórico anunció un especial concierto junto al Cuarteto Austral en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile.

El show, que promete "una experiencia sonora total, donde música, arquitectura y emoción convivirán en un mismo espacio", consistirá en 18 piezas musicales instrumentales que preparó la banda liderada por Horacio Salinas.

El repertorio completo contará con el grupo Cuarteto Austral como invitado, pero además no tendrá ningún tipo de amplificación eléctrica.

Este concierto se realizará el próximo 19 de julio. Las entradas se pueden adquirir en Ticketplus con valores que parten en los $43.700.

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