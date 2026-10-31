Iron Maiden en el Estadio Nacional: Horarios, accesos, Metro y todo lo que debes saber

Iron Maiden vuelve a Chile este fin de semana con dos conciertos en el Estadio Nacional, en el marco de su gira "Run for Your Lives World Tour", con la que celebra sus 50 años de trayectoria.

El primer concierto será este sábado 31 de octubre y el segundo, el domingo 1 de noviembre. La primera fecha está agotada, mientras que para el domingo aún quedan entradas a la venta a través de Ticketmaster.

Horarios

16:00 horas: Apertura de puertas

18:30 horas: Nuclear

19:30 horas: Mammoth

21:00 horas: Iron Maiden

La organización recomienda llegar con anticipación para pasar los controles de ingreso con calma y advirtió que los horarios están sujetos a eventuales modificaciones.

Accesos

El ingreso al Estadio Nacional será por tres vías, según la ubicación de cada entrada:

Acceso A (Avenida Grecia): Galería y Cancha General

Galería y Cancha General Acceso B (Avenida Pedro de Valdivia): Andes y Cancha General

Andes y Cancha General Acceso C (Avenida Marathon y Avenida Carlos Dittborn): Cancha General, Pacífico Alto, Pacífico Bajo, Pacífico Medio, Pacífico Lateral y Movilidad Reducida

Metro y transporte público

El recinto no contará con estacionamientos para vehículos particulares, por lo que se recomienda usar transporte público.

Metro de Santiago extenderá su horario, ya que el sábado funcionará hasta las 00:30 horas y el domingo, hasta las 00:00 horas. Estas son las estaciones habilitadas:

Ingreso: Ñuñoa (L3 y L6), Ñuble y Estadio Nacional (L6)

Ñuñoa (L3 y L6), Ñuble y Estadio Nacional (L6) Salida Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña

Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña Salida Línea 5: Vicente Valdés, Bellavista de La Florida, Pedrero, Carlos Valdovinos, Ñuble y Baquedano

Vicente Valdés, Bellavista de La Florida, Pedrero, Carlos Valdovinos, Ñuble y Baquedano Salida Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones

Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones Combinaciones: Ñuble (L5 y L6), Ñuñoa (L3 y L6) y la intermodal Franklin

Además, Red Movilidad reforzará algunos recorridos al término de los conciertos, con servicios hacia comunas como Peñalolén, Maipú, Pudahuel y Puente Alto.

Quienes lleguen en bicicleta contarán con bicicleteros gratuitos dentro del recinto, con inscripción previa y candado propio.

Lo que puedes y no puedes llevar

Permitido:

Bolsos o mochilas de hasta 30x60 centímetros

Carteles de hasta 43x45 centímetros

Baterías portátiles de hasta 20.000 mAh

Botellas plásticas vacías de hasta 500 ml

Bloqueador en crema, cosméticos de hasta 100 ml y medicamentos con receta

Capas de agua, tapones para los oídos y audífonos con cancelación de ruido

Prohibido:

Botellas de vidrio o metal

Alimentos y bebestibles del exterior (habrá puntos de venta dentro del recinto)

Cámaras con lentes intercambiables, selfie sticks y punteros láser

Sillas plegables, cascos y aerosoles

Alcohol y sustancias ilícitas

Elementos cortopunzantes, bengalas y fuegos artificiales

Halloween y lluvia

Como el primer concierto coincide con Halloween, se invita al público a asistir disfrazado. Eso sí, quienes lleven máscara solo podrán ponérsela una vez que hayan pasado el control de seguridad.

Además, los pronósticos anticipan lluvia débil a la hora de inicio de ambos shows, por lo que conviene llevar una capa de agua.