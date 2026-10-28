Iron Maiden en Chile: ¿Lloverá para los conciertos en el Estadio Nacional?

El regreso de Iron Maiden a Chile este fin de semana con su gira "Run for Your Lives World Tour", con la que la clásica banda de heavy metal británica celebra sus 50 años, ha estado marcado por la preocupación de los fans ante la posibilidad de lluvias en las dos presentaciones a realizarse en el Estadio Nacional.

De cara a los shows de este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en el coliseo ñuñoíno, con un espectáculo enfocado en los nueve discos editados entre 1980 y 1992, la meteoróloga Allison Göhler pronosticó en el matinal de Chilevisión que "el domingo hay posibilidad de lluvia, pero más hacia la cordillera".

"Es una precipitación débil", precisó.

Respecto al sábado 31, Meteored y The Weather Channel anticipan cielo parcialmente nuboso con 80 a 90 por ciento de probabilidad de lluvias, incluyendo posible formación de tormentas eléctricas por la tarde.

Eso sí, ambos portales especializados coinciden en que la lluvia será débil tanto el sábado como el domingo a la hora del inicio de los conciertos, programados para las 21:00 horas.