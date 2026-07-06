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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Jack Johnson regresa a Chile durante 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El artista y surfista estadounidense volverá a presentarse en el Movistar Arena.

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El multifacético Jack Johnson anunció su regreso a Chile, para ofrecer un show el 10 de febrero de 2027 en el Movistar Arena -donde ya se presentó en 2014 y 2023-, en el marco de "SURFILMUSIC", una gira que reunirá música en vivo, cine y conexión ambiental.

Cantante e intérprete de indie-folk rock, el estadounidense nacido en Hawái es además un reconocido surfista, poeta y cineasta.

"Johnson llegará acompañado por sus compañeros de banda de toda la vida: Adam Topol, Merlo Podlewski y Zach Gill", detalló la producción.

La venta de entradas, a través de Puntoticket, comenzará a las 12:00 horas del miércoles 8 de julio en preventa para clientes del banco auspiciador; mientras que para el público general será desde el mediodía del viernes 10 de julio.

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