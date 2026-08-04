La Oreja de Van Gogh confirma nuevas fechas en Chile: venta de entradas

La Oreja de Van Gogh confirmó una segunda y tercera presentación en Chile con su gira "Tantas Cosas que Contar Tour", tras agotar todas las localidades disponibles para el 26 de marzo en el Movistar Arena.

Así, la banda española abrió nuevas fechas para los días 27 y 28 de marzo, en el mismo recinto.

Esta gira marca un hito histórico para la agrupación española, al significar el esperado reencuentro sobre los escenarios con Amaia Montero, a18 años desde su salida.

Venta de entradas

Las entradas para La Oreja de Van Gogh ya se encuentran disponibles a través de Puntoticket, con preventa exclusiva para los clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general iniciará el jueves 6 de agosto a las 15:00 horas mediante el mismo sistema, o una vez agotada la preventa.