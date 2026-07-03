Tras el portazo del IND: Agencia de BTS se pronuncia ante la polémica por el Estadio Nacional

En medio de la incertidumbre por los shows de BTS en Chile, programados para mediados de octubre, la empresa a cargo del septeto rompió el silencio.

Este jueves, el Instituto Nacional de Deportes (IND), dio un portazo al acuerdo con la productora DG Medios -quienes están a cargo de los tres conciertos, fijados para el 14, 16 y 17 de octubre-, rechazando la realización del espectáculo en el Estadio Nacional.

La controversia escaló rápidamente a nivel internacional hasta llegar a Corea del Sur, donde la agencia Hybe se refirió escuetamente al conflicto.

Según reportó el medio The Korea Herald, desde el gigante del entretenimiento informaron de forma preliminar que ya "estaban investigando el asunto" y que emitirán una respuesta formal próximamente, mientras siguen de cerca el desarrollo de las conversaciones en Santiago.

El conflicto con el IND

Respecto a la negativa, Natalia Duco, ministra del deporte, argumentó que las 600 toneladas de peso del escenario arriesgan un "daño irreparable" al césped, lo que obligaría a suspender eventos deportivos ya programados.

Además, la secretaria de Estado responsabilizó a la productora por vender entradas sin permisos legales. "Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado", enfatizó, aclarando que propusieron como alternativa trasladar el show a la Explanada Sur para no tocar la cancha principal.

No obstante, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, puso paños fríos a la polémica al manifestar que la prioridad es solucionar el conflicto junto al ministerio, recalcando además que el coliso de Ñuñoa es apto para los conciertos.

En concreto, el exalcalde de Puente Alto aseguró que los involucrados están "empeñados en buscar una solución (...) Siempre las mejores condiciones están dadas en el Estadio Nacional. Además de que es un recinto histórico, tiene un sentido importante para el país, para la ciudad, y creo que hay que buscar una solución para que puedan estar ahí".

"Lo que nos interesa es que la productora también se preocupe de que la infraestructura deportiva del estadio quede impecable y probablemente se va a encontrar una solución rápidamente, así que todos tranquilos", agregó.

Pese a la crisis, ya surgieron opciones para salvar el evento: por un lado, el Festival MUDA anunció que adelantará sus fechas en el Parque Estadio Nacional para los días 3 y 4 de octubre, despejando la Explanada Sur propuesta por el Gobierno.

Por otro lado, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que ya contactaron a la productora para ofrecer formalmente el Estadio Monumental como sede alternativa para las tres fechas de la agrupación.