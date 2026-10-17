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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

La sorpresiva aparición de Américo en segundo show de BTS en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico, que enfrenta un conflicto judicial con Yamila Reyna, acompañó a sus hijas al Estadio Nacional.

La sorpresiva aparición de Américo en segundo show de BTS en Chile
 Instagram @americooficial / X @mnihobi

El músico también estuvo presente en la prueba de sonido del grupo.

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El cantante Américo sorprendió este viernes como un ARMY más al acompañar a sus hijas al segundo show de BTS en Chile en el Estadio Nacional.

Mediante su cuenta de Instagram, el músico compartió una serie de postales y registros al asistir al espectáculo del septeto surcoreano, incluyendo estar presente en la prueba de sonido del grupo.

"El mejor panorama de la vida... Dos de mis amores, el mejor ambiente, BTS Family Chile y pronto a cantar y bailar", escribió el artista antes del concierto.

Incluso, protagonizó un curioso momento con otra fanática del fenómeno surcoreano, con la usuaria de la ex social X (anteriormente Twitter) @mnihobi revelando que "alguien empujó a una de mis amigas en cancha y mi amiga le dice 'oye viejo culiao' y el viejo culiao era AMERICO" (sic).

Para confirmar que la historia era verdad, tomó una foto al artista, quien posó y saludó a la cámara.

Américo se encuentra enfrentando un conflicto en tribunales con Yamila Reyna, siendo formalizado por violencia intrafamiliar al ser denunciado por su expareja. 

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Una usuaria de X compartió un divertido momento junto a Américo.

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